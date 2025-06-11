Papa Leo Ve Guterres Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Vatikan’da bir araya geldi. Vatikan Basın Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, bu görüşme sırasında Guterres, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de toplantı gerçekleştirdi.

BARİKAT VE ZORLUKLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Vatikan, BM Genel Sekreteri Guterres’in temaslarına dair yaptığı açıklamada, “Vatikan, görüşmelerde BM’nin dünya barışına yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti. Görüşmelerde, BM’nin yürüttüğü çeşitli süreçler ve yaklaşan zirveler ile BM’nin dünya genelindeki mevcut krizleri ele almada karşılaştığı zorluklar ele alındı.” dedi. Ayrıca belirli çatışma ve istikrarsızlık durumlarına da özel bir vurgu yapıldı.