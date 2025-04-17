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Papa Mahkumları Ziyaret Etti

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PAPA FRANÇİSCUS’UN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, gelenekleri sürdürerek Paskalya’dan önceki “Kutsal Perşembe” gününde bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel günde genelde Roma’daki cezaevlerinde, Hz. İsa’nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan ritüeli izleyen Papa, bu yıl Regina Coeli cezaevine gitti.

CEZAEVİ ZİYARETİ VE MAHKUMLARLA GÖRÜŞME

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, öğleden sonra düzenlenen ziyaretinde cezaevindeki etkinliklere ve dini eğitimlere katılan 70 mahkumla bir araya geldi. Cezaevi Müdürü Claudia Clementi, bu anlamlı ziyareti için Papa’ya tüm mahkumlar adına minnettarlığını ifade etti.

PAPA’DAN DUYGU DOLU SÖZLER

Papa, kısa süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre hastalığı nedeniyle bu yıl ayak yıkama töreni yapamadığını belirtirken, “Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa’nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum” dedi.

DUA VE VEDA

Ziyaretinin sonunda, burada kısa bir süre dua eden Papa, toplamda 30 dakika kalıp mahkumlarla selamlaştıktan sonra cezaevinden ayrıldı.

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