Papa Naaşı, Aziz Petrus’ta Ziyarete Açık

VATİKAN’DA PAPA FRANCİSCUS’UN NAAŞI HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR

Vatikan, Papa’nın naaşının Aziz Petrus Bazilikası’na taşınarak ziyaretçilere açılacağını duyurdu. Dün hayata veda eden Papa Franciscus’un naaşı, bugün itibarıyla halkın ziyaretine sunulacak. Vatandaşlar, cumartesi günü gerçekleştirilecek cenaze törenine kadar burada Papa Franciscus’un naaşını görebilecek.

TÖREN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Cenaze töreni sırasında, Vatikan muhafızlarının eşlik ettiği alay, bazilikanın önünde dualarla karşılandı. Naaş taşınırken, insanların Papa Franciscus’u görmek için gösterdiği çaba dikkat çekti. Bu etkinlikler, Papa’nın anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştiriliyor.