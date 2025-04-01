Papa’nın İyileşme Süreci Devam Ediyor

PAPA FRANCİSCUS’UN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENDİ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesine kaldırıldı. Burada çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gördü. 23 Mart’ta taburcu edilen 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında Vatikan’dan bir açıklama yapıldı.

PAPA’YA İYİ HABERLER GELİYOR

Vatikan Basın Ofisi, hospitalden çıktıktan sonra Papa’nın Santa Marta Konukevi’ndeki konutunda geçirdiği nekahet dönemine dair bilgi verdi. Yapılan açıklamada, Papa Franciscus’un son günlerde çekilen röntgeninin, akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, Papa’nın moralinin iyi olduğu, genel sağlık durumunun stabil olduğu ve kan testlerinin normal seyrettiği ifade edildi.

NAAKET SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Papa’nın fiziki aktivitelerinde, solunumunda ve sesini kullanmasında düzelmenin devam ettiği, yüksek akımlı oksijen desteğinin ise genellikle gece saatlerinde ve gerektiğinde uygulandığı bilgisi verildi. Papa Franciscus’un çalışmalarını masasında sürdürdüğü belirtildi. Yaklaşan Paskalya Yortusu törenlerine katılıp katılmayacağına dair öngörüde bulunmak için ise henüz erken olduğu ifade edildi.

PAPA’NIN GEÇİRDİĞİ SIKINTILAR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirtti. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu iletildi. 18 Şubat’ta Vatikan, Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini duyurdu.

Vatikan, 28 Şubat’ta Papa’nın bronkospazm krizi geçirdiğini, bronkoaspirasyon yapıldığını ve mekanik ventilasyon başlatıldığını kaydetti. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt alındığı bildirildi. 3 Mart’ta Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlandı. 4 Mart’tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa, 12 Mart’ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri doğruladığı aktarıldı. 23 Mart’ta hastane balkonundan halkı selamlayan Papa, taburcu oldu. Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, Papa’nın hastanede kaldığı süre zarfında iki kez ölümden döndüğünü belirtti.