Papa’nın Sağlığı Gelişme Gösteriyor

PAPA FRANCIUSCUS’UN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ BİLGİLER

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesine kaldırıldı. Burada, çift taraflı zatürre teşhisi ile tedavi gördü. Vatikan, 23 Mart’ta taburcu olan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaştı.

PAPA’NIN GEÇİRDİĞİ NEKAHET DÖNEMİ

Hastaneden çıktıktan sonra Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’nde dinlenmeye çekilen Papa’nın sağlık durumu ile ilgili Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde çekilen röntgenin, akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler gösterdiği” belirtildi. Papa’nın moralinin iyi olduğu, genel sağlık durumunun stabil olduğu ve kan testlerinin normal seyrettiği ifade edildi.

SAĞLIĞI İYİLEŞİYOR

Açıklamada, Papa’nın fiziksel aktivitelerinde, solunumunda ve sesini kullanmasında olumlu gelişmelerin devam ettiği, yüksek akımlı oksijen desteğinin ise genellikle gece saatlerinde ve gerektiğinde uygulandığı bilgisi verildi. Papa Franciscus’un çalışmalarına masasında devam ettiği bildirildi, yaklaşan Paskalya Yortusu törenlerine katılıp katılamayacağına dair öngörüde bulunmanın ise erken olduğu vurgulandı.

PAPA’NIN HASTALIK SÜRECİ

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk yaşadığını belirtmişti. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti. Vatikan, 18 Şubat’ta çift taraflı zatürre geliştiğini duyurmuştu. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon uygulandı, mekanik ventilasyon başlatıldı ve tedaviye olumlu yanıt alındığı bildirildi.

PAPA’NIN İYİLEŞME SÜRECİ

3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa’ya invaziv olmayan mekanik ventilasyon yeniden başlatıldı. 4 Mart’tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa’nın 12 Mart’ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerdeki iyileşmeleri doğruladığı açıklandı. Papa Franciscus, 23 Mart’ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edildi. Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart’ta verdiği demeçte Papa’nın hastanede yattığı dönemde iki kez ölümden döndüğünü iletti.