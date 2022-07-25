Papa özür dileyecek

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, kilise okullarında yerli çocuklara yönelik uygulanan taciz nedeniyle özür dileyecek.

ITA Hava Yollarına ait bir uçakla Kanada`ya gelen Papa Franciscus, havaalanında Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon`ın yanı sıra diğer kilise ve yerlilerin temsilcileri tarafından karşılandı.

Ziyaretini; Roma Katolik Kilisesi`nin Kanada`daki yatılı kilise okullarında yerli çocuklara uygulanan kötü muamele için uzlaşmayı amaçlayan “tövbe haccı” olarak tanımlayan Papa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu görüşleri dile getirdi:

“Kanada`nın değerli kardeşleri, Yerli halklarla tanışmak için aranıza geliyorum. Umarım, Tanrı`nın lütfuyla, tövbe haccım, halihazırda yapılmış olan uzlaşma yolculuğuna katkıda bulunabilir. Lütfen bana dua ile eşlik edin.”

Kanada turunun ilk tam günü, Salı günü Edmonton`daki Commonwealth Stadyumu`nda yapılacak bir kitle ile yerli halka ve özüre adanacak.

1881 ve 1996 yılları arasında 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden ayrıldı ve yatılı okullara getirildi.

Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu`nun “kültürel soykırım” olarak adlandırdığı bir sistemde birçok çocuk aç bırakıldı, dövüldü ve cinsel istismara uğradı.

Kanadalı liderler 1907`den beri okullarda çok sayıda çocuğun öldüğünü biliyor olsa da, konu geçen yıl eski yatılı okul sitelerinde veya yakınında şüpheli işaretsiz mezarların keşfedilmesiyle gündeme geldi.

Bu keşiflerden kaynaklanan baskıya yanıt olarak, Papa, bu yılın başlarında Yerli delegelerin Vatikan`ı ziyareti sırasında Katolik kilisesinin okullardaki rolü için özür diledi.