Papa Seçimi İçin Kardinaller Toplandı

YENİ PAPA SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında vefat etmesinin ardından Vatikan’da yeni papa seçimi süreci başladı. 133 kardinal, konklavda yeni papayı belirlemek üzere 3. kez toplandı. Toplantı sonrasında Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen “beyaz duman”, yeni papanın seçildiğini müjdeledi. Bu durum, Vatikan’daki meydanda toplanan insanlar arasında büyük bir coşkuya yol açtı. Seçici kardinaller, yeni papa için kararlarını verdikten sonra işlerin oldukça hızlı ilerlemesi bekleniyor. Beyaz dumanın çıkmasının ardından, yeni papa genellikle bir saat içerisinde Aziz Petrus Meydanı’na bakan balkonda görünüyor.

YENİ PAPANIN TANITIMI

Yeni papa, şu anda Sistina Şapeli’nin yanındaki küçük bir odaya götürülüyor. O süreçte beyaz papa cübbesini giyecek. Kıdemli kardinal, kısa bir süre içinde “Habemus Papam”, yani “Bir Papamız Var” sözleriyle yeni papayı duyuracak ve onun seçtiği papa adını açıklayacak. Papalık için ön plana çıkan isimler arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke ve diğer birçok kardinal yer alıyor. Oylamanın “olağanüstü öneme sahip” olduğunu belirten Re, kardinallerin kişisel düşüncelerini bir kenara bırakmaları gerektiğini vurguladı.

KONKLAVDA ALINAN ÖNLEMLER

Konklav’a katılan kardinallerin dış dünya ile iletişim kurmalarını engellemek amacıyla, Vatikan topraklarında mobil sinyaller devre dışı bırakıldı. Yeni papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde Sistina Şapeli’ne girecek olan 133 seçici kardinal, İncil’e el basarak hiçbir detay paylaşmayacaklarına dair yemin edecek. Bugün başlayan konklavda, 6 kıtadan 71 farklı ülkeden kardinal yer almakta. Müteveffa Papa Francis’in, daha önce hiç kardinali olmayan ülkeler arasında yapmış olduğu atamalar sayesinde, bu konklavda toplamda 15 ülke, tarihleri boyunca ilk kez seçici kardinallerle temsil ediliyor.