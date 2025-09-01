“Papa, ‘Ukrayna’da Acil Ateşkes’ Talep Etti”

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne dair yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmediğine karar veren Yüksek Mahkeme, Rabia’nın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti. Rabia Naz Vatan, 2018 yılında evinin önünde yaralı olarak bulundu ve hastanede hayatını kaybetti.

AİLENİN ADALET MÜCADELESİ

Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının şüpheli ölümüyle ilgili olarak yedi yıldır adalet mücadelesi yürütüyor. Aile, soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiğini ve olayın ardından olay yerinin özensiz incelendiğini savunuyor. Delillerin kaybolduğunu, toplanan delillerin muhafaza edilmediğini, tanık ifadelerinde gecikmeler yaşandığını, uzman raporlarının yetersiz olduğunu belirtmiş ve bu eksikliklerin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmalarına neden olduğunu ifade etmişti.

SORUŞTURMA SÜRECİNDEKİ İHLALLER

AYM’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında, ailenin başvurusunun dayanağı olduğu belirtilerek yaşam hakkının ihlaline dair iddiaların kabul edilebilir olduğu ifade edildi. Kararda, soruşturma sürecinde yapılan özensizlik ve ihmalin soruşturmanın ciddiyetini zedelediği ve yaşam hakkının gerektirdiği derinlikte ve ciddiyette bir araştırma yürütülemediği vurgulandı. TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun raporlarında ve HSK’nın savcılara verdikleri disiplin cezalarının, başvurudaki ihlalleri desteklediği kaydedildi.

YENİDEN SORUŞTURMA GEREKÇESİ

Kararda, “Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü aydınlatacak delillerin toplanması noktasında yaşanan gecikmeler, eksiklikler ve özensizlikler nedeniyle yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir” denildi. İhlal kararının, olay akabinde delillerin toplanmamasına ve kaybolmasına neden olan ihmal ve özensizlikler üzerine yoğunlaştığı ifade edildi.

DİSİPLİN CEZALARI VE GEÇMİŞ DURUM

AYM, ayrıca soruşturmayı yürüten savcılara uyarı cezası verilmesine ve Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk taşıyan polisler hakkında disiplin cezaları uygulanmasına karar verdi. Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yedi yıldır adalet arayışında olan baba Şaban Vatan ise, 2019 yılında eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine açılan davada hapis cezası aldı ve 38 gün cezaevinde kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye oldu.