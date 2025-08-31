Papa, Ukrayna için ateşkes istedi

UKRAYNA’DA ATEŞKES ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Ukrayna’da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasının ardından, Ukrayna’daki savaşın ölüm ve yıkımı artırdığını dile getirdi. Papa, bu duruma herkesin duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, “Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir” ifadelerini kullandı.

SİLAHLI SALDIRIYA YANIT

Papa 14’üncü Leo, ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Ağustos’ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıya da değindi. “Okulda tören sırasında meydana gelen trajik silahlı saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı’ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim” dedi.

GÖÇMEN DRAMI

Ayrıca, Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin alabora olması sonucu 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 100 kişinin hâlâ kayıp olduğunu hatırlatan Papa, “Bu ölümcül trajedi dünyanın dört bir yanında her gün tekrarlanıyor” şeklinde konuştu.