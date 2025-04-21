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Papalık, Katoliklerin Manasıdır

PAPALIĞIN TANIMI VE GÖREVLERİ

Papalık, Katolik Kilisesi’nin en yüksek dini makamı olarak biliniyor. Papa, Hristiyanlığın ilk lideri kabul edilen Aziz Petrus’un halefidir. Aynı zamanda Roma Piskoposu ve Vatikan Devleti’nin başkanıdır. Papa, sadece dini bir lider değil, dünya çapında 1,3 milyar Katolik için ahlaki bir kılavuz görevi üstleniyor. İnanç kurallarını belirliyor, küresel krizlerde barış çağrıları yapıyor, insan hakları ve çevre gibi meselelerde görüş bildiriyor.

PAPALIĞIN DİNİ, KÜLTÜREL VE SİYASİ ETKİSİ

Katolik inancına göre papalık, “Tanrı’nın yeryüzündeki temsilciliği” görevini yerine getiriyor. Bu özellik, papalığı sadece dini bir makam olmaktan çıkartıyor; aynı zamanda kültürel ve siyasi bir etki alanına da sahip kılıyor. Yeni papa seçim sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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