Papara Elektronik Para AŞ, 11 Şüpheliyi Tutukladı

YASA DIŞI BAHİS SUÇU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Papara Elektronik Para AŞ hakkında “yasa dışı bahis” suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğine zemin hazırladığı ve yasa dışı bahis çetelerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği yönündeki iddialar kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma yürütüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin sulh ceza hakimliğindeki süreçleri tamamlandı. Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar’ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR VE YASA DIŞI FAALİYETLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Şirketin hesapları üzerinden kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ifade edildi. Bahis işlemleri ile ilgili incelemenin sonradan yapılmasının, şirketin bu süreçte gelir elde etmesini sağladığı vurgulandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK’tan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik bir rol oynadığı ve para transferini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

SUÇ ARAÇLARI VE MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI

Açıklamada, Papara sistemleri aracılığıyla açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı ifade edildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin büyük miktarlarda olduğu, toplamda 274 farklı banka hesabına aktarım yapıldığı ve ardından 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği aktarıldı. Tespit edilen 5 kripto cüzdan sahibi ile yasa dışı bahis örgüt liderleri arasında işbirliği olduğu, dolayısıyla Papara’nın bu örgütlerle örtülü bir anlaşma içerisinde olduğu anlaşıldığı açıklandı. Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir araç haline geldiği kaydedildi. Örgüt liderleri ve üyelerine ait 8 şirkete, 74 araca, 3 kiralık kasa ve mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı belirtildi.