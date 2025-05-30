Papara Elektronik Para AŞ Tutuklamalar Yürütüyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Papara Elektronik Para AŞ’nin “yasa dışı bahis” suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla yapılan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da içinde bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine destek olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu platform üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma sürdürüyor.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar’ın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR VE RAPORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirketin hesapları aracılığıyla kripto borsaları ve yasa dışı bahis ile ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve incelemenin sonrasında yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı bilgisi verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlar, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığını ortaya koydu.

Analizlerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu kaydedildi. Bu meblağların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı kaydedildi. Bunun sonucu olarak, başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirketin, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Şirketlere ise sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.