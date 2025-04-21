Papara Göztepe, Amelie Rotar’ı Kattı

PAPARA GÖZTEPE FRANSIZ OYUNCU AMELIE ROTAR’I KADROSUNA KATTı

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde yer alacak olan Papara Göztepe, kadrosuna Fransız smaçör Amelie Rotar’ı dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu ile bir sezon sürecek bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

AMELIE ROTAR’IN KARIYERİ VE TECRÜBELERİ

Amelie Rotar, profesyonel kariyerinde önemli takımlarda mücadele etti. CSM Volei Alba Blaj, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d’Aix Venelles, Beziers Volley ve Neptunes de Nantes gibi takımların yanı sıra Fransa Milli Takımı’nın formasını da giydi. Bu deneyimleri rotar için büyük bir avantaj sağlıyor.