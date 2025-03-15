Papara Göztepe, Sultanlar Ligi’ne Yükseldi

BAŞARIYLA VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NE YÜKSELDİ

Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi’nde geçirdiği başarılı sezonun ardından Final Grubu’nda rakiplerini geride bırakmayı başarıp Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükseldi. Papara’nın isim ve forma sponsorluğu ile mücadele eden Göztepe, normal sezonu lider tamamladı. İzmir ekibi, yarı final ve final etabındaki etkileyici performansıyla Vodafone Sultanlar Ligi’nde yer alma hakkı kazandı. Bugün oynadığı İBB Spor maçını 3-2’lik skorla kazanarak, 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi’ne dönüş yaparak hem İzmir’i hem de kadın voleybolunu gururlandırdı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, bu başarı sonrası şunları söyledi: “Papara olarak sporu uzun yıllardır destekliyor ve gençlerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Göztepe Kadın Voleybol Takımı’na isim ve forma sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Papara Göztepe’nin Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükselmesi bizim için de çok anlamlı. Bu başarı, yalnızca bir sportif başarı değil; genç kızların sporla güçlenebileceğini ve azimle hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren güçlü bir ilham kaynağı. Spor, sadece bir oyun değil; hayalleri gerçeğe dönüştüren ve toplumu ileri taşıyan bir güç. Papara olarak, gençlere her alanda umut ve ilham vermeye devam edecek, her zaman yanlarında olacağız.”

IDDIALI HEDEFLER BELIRLEDİLER

Göztepe Voleybol Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin de, “Bu büyük başarı bizim için sadece bir başlangıç. Vodafone Sultanlar Ligi’nde de güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele edeceğiz. Hedefimiz, yalnızca ligde kalıcı olmak değil, zirveye oynayan bir takım oluşturmak. Sahaya çıktığımız her maçta, mücadele ruhumuzu ve oyun gücümüzü en üst seviyeye taşıyarak şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarımızın coşkusunu arkamıza alarak, Göztepe’yi kadın voleybolunun en güçlü markalarından biri haline getireceğiz.” dedi.

KUTLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Papara Göztepe’nin kazandığı kupa ve madalyaların ardından kutlamalar hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sema Kayıkçı

Papara Göztepe: Ceren Kapucu, Miroslava, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Helene, ÜnzileNur Hacıoğlu Melis Demir (L) (Sude Hacı Mustafaoğlu, İlayda Uçak)

İBB: Bahar, Azanova, Kecman, Nisan Barut, Duygu Düzceler, Aslı Tecimer Nazlıcan Yılmaz (L) (Ece Eke, Gizem Tuğrul, Berfin Öztürk)

Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-20, 15-11

Süre: 2 saat 32 dakika – ANTALYA