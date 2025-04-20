Haberler

Papara Göztepe, Üç Oyuncuyla Sözleşme Yeniledi

GÖZTEPE İÇ TRANSFERDE ÜÇ OYUNCUSUYLA ANLAŞTI

Papara Göztepe, SULTANLAR Ligi’nde mücadele etmek üzere iç transferde 3 oyuncusuyla sözleşme yenileme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım, orta oyuncular Hande Naz Sunar ve İlayda Uçak ile pasör Nursevil Gökbudak ile yola devam edecek.

YENİ SÖZLEŞMELER AÇIKLANDI

Yapılan resmi açıklamada, “Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Hande Naz Sunar, pasör pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Nursevil Gökbudak ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncumuz İlayda Uçak ile birer sezonluk daha sözleşme imzaladık. Oyuncularımıza şanlı formamızla başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

TRANSFER GÜNDEMİ

Göztepe, daha önce pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile de anlaşma sağladı. Ayrıca, takım 10 oyuncuyla yollarını ayırmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadınlar Flag Futbol Şampiyonası İzmir’de

İzmir'de, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 36 takımın katılımıyla düzenlenen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, final aşamasıyla sona eriyor.
Haberler

Bolu’ya gelen ünlüler çok beğendi

Bolu'daki etkinlikte konuşan ünlü oyuncular, bölgenin doğal güzelliklerine ve turizm fırsatlarına vurgu yaptı; Güven Kıraç, insanların bu güzellikleri göremeden yaşamını yitirmesine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.