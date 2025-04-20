Papara Göztepe, Üç Oyuncuyla Sözleşme Yeniledi

GÖZTEPE İÇ TRANSFERDE ÜÇ OYUNCUSUYLA ANLAŞTI

Papara Göztepe, SULTANLAR Ligi’nde mücadele etmek üzere iç transferde 3 oyuncusuyla sözleşme yenileme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım, orta oyuncular Hande Naz Sunar ve İlayda Uçak ile pasör Nursevil Gökbudak ile yola devam edecek.

YENİ SÖZLEŞMELER AÇIKLANDI

Yapılan resmi açıklamada, “Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Hande Naz Sunar, pasör pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Nursevil Gökbudak ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncumuz İlayda Uçak ile birer sezonluk daha sözleşme imzaladık. Oyuncularımıza şanlı formamızla başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

TRANSFER GÜNDEMİ

Göztepe, daha önce pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile de anlaşma sağladı. Ayrıca, takım 10 oyuncuyla yollarını ayırmış durumda.