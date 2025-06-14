Papara Hakkında Gelişmeler Devam Ediyor

Son dönemde yasadışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Papara, yaşanan olayların ardından sosyal medyada büyük etki yarattı. Soruşturma kapsamında dile getirilen iddiaların etkisiyle “Papara kapatıldı mı?”, “Papara neden çalışmıyor, ne zaman açılacak?” gibi sorular, kullanıcılar arasında sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Papara şu an işliyor mu, mevcut durum nedir? İşte, merak edilen detaylar…

KULLANICI SORUNLARI VE HATALAR

Papara kullanıcıları, sisteme giriş yaparken çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Mobil uygulamaya bazı anlarda erişim sağlanabiliyor; ancak işlem yapmak isteyen kullanıcılar çoğunlukla “İçerik yüklenemedi” hatası ile karşılaşabiliyor. Bazı kullanıcılar, işlem esnasında “Kullandığınız internet bağlantısından bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir. Lütfen bir saat sonra tekrar deneyin” şeklinde uyarılar alıyor. Bu durum, yoğun kullanım zamanlarında işlem yapmak isteyen kullanıcılar için mağduriyet yaratmaya devam ediyor.

PAPARA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Papara, para çekme işlemlerinde yaşanan sorunlar sonrası, kullanıcıların artan endişeleri üzerine resmi bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.” Kullanıcılar, güncel bilgilere ulaşmak için şirketin sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takip ediyor.