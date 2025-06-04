Papara Hesapları İnceleniyor: Bakiyeler Bloke Edildi

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI VE PAPARA’NIN AÇIKLAMASI

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile hesaplarında inceleme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor fakat bakiye kullanımı ile işlem yapma işlemleri geçici olarak durduruluyor.

HAKET NEDENİYLE YAPILAN UYARILAR

Papara’nın kullanıcılarına ilettiği açıklamada, “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın” ifadelerine yer verildi.

İŞLEM LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

İnceleme süreci ile birlikte Papara, işlem limitlerini güncelledi. Kullanıcılar, artırılan limitler sayesinde artık günlük 10 bin TL’ye kadar şu işlemleri gerçekleştirebiliyor:

– Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma

– Papara hesabından banka hesabına para gönderme

– ATM’den nakit çekme

– Papara Card ile alışveriş

– Hesaplar arası transfer