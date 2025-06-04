Papara Hesapları İnceleniyor: Geçici Bloke Uygulandı

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta aracılığıyla hesaplarında inceleme süreci başlatıldığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor, ancak bakiye kullanımı ve işlem yapma işlemleri geçici olarak durduruldu.

KULLANICILARA GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Papara, kullanıcılara gönderdiği açıklamada “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın” ifadelerine yer verdi.

İŞLEM LİMİTLERİNDE GÜNCELLEME

İnceleme süreci ile birlikte Papara, işlem limitlerinde de güncellemeye gitti. Kullanıcılar, yeni artırılan limitler dahilinde günlük 10 bin TL’ye kadar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilecek:

– Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma

– Papara hesabından banka hesabına para gönderme

– ATM’den nakit çekme

– Papara Card ile alışveriş

– Hesaplar arası transfer