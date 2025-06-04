Ekonomi

Papara Hesaplarına İnceleme Süreci Başladı

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KAÇAK BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDAKİ YENİ DURUM

Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta aracılığıyla hesaplarında inceleme süreci başladığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapılması geçici olarak durduruluyor.

İNCELEME SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA

Papara’nın kullanıcılarına ilettiği mesajda “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın” ifadelerine yer verildi.

İŞLEM LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Papara sürecin başlamasıyla birlikte işlem limitlerini de gözden geçirdi. Güncellenen limitler ile kullanıcılar artık belirli işlemleri günde 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebiliyor. Bu işlemler arasında kendi bankasından Papara hesabına para yatırma, Papara hesabından banka hesabına para gönderme, ATM’den nakit çekme, Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer yer alıyor.

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