Ekonomi

Papara Hesaplarında Geçici Bloke Uygulandı

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YASADIŞI BET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA HESAP İNCELEME SÜRECİ

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta aracılığıyla hesaplarında inceleme sürecinin başladığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem gerçekleştirmek şu an için geçici olarak durduruldu.

KULLANICI GÜVENLİĞİNE VURGU

Papara, kullanıcılarına yönelik gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

İŞLEM LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Papara, inceleme süreci ile birlikte işlem limitlerinde de güncellemeler yaptı. Kullanıcılar, artırılan limitler sayesinde aşağıdaki işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebiliyor:

– Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma
– Papara hesabından banka hesabına para gönderme
– ATM’den nakit çekme
– Papara Card ile alışveriş
– Hesaplar arası transfer

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