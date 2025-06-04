Papara Hesaplarında İnceleme Süreci Başladı

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GEREKEN AÇIKLAMALAR

Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta göndererek hesaplarında bir inceleme sürecinin başladığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayabiliyor fakat bakiye kullanımı ve işlem yapma işlemleri geçici olarak durdurulmuş durumda.

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE İNCELEME SÜRECİ

Papara tarafından kullanıcılara iletilen açıklamada, “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın” ifadeleri yer alıyor.

YENİ İŞLEM LİMİTLERİ UYGULAMAYA ALINDI

Papara, inceleme süreciyle birlikte işlem limitlerinde de güncelleme yaptı. Yeni belirlenen limitlere göre, kullanıcılar aşağıdaki işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebiliyor:

– Kendi bankasından Papara hesabına para yatırmak

– Papara hesabından banka hesabına para göndermek

– ATM’den nakit çekmek

– Papara Card ile alışveriş yapmak

– Hesaplar arası transfer gerçekleştirmek