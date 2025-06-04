Papara Hesaplarında İnceleme Süreci Başladı

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI NEDENİYLE KAYYUM ATANDI

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılara e-posta göndererek hesaplarında inceleme sürecinin başladığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapma durumu geçici olarak durduruldu.

GÜVENLİK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Papara, kullanıcılara gönderdiği açıklama ile güvenliğin sağlanması ve finansal sistemin şeffaflığının korunması amacıyla inceleme sürecine girdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.” denildi.

İŞLEM LİMİTLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Papara, gerçekleştirilen inceleme ile birlikte işlem limitlerini de güncelledi. Kullanıcılara sunulan artırılan limitler sayesinde artık günlük 10 bin TL’ye kadar çeşitli işlemler yapabilecekler. Bu işlemler arasında kendi bankasından Papara hesabına para yatırma, Papara hesabından banka hesabına para gönderme, ATM’den nakit çekme ve Papara Card ile alışveriş yer alıyor. Ayrıca hesaplar arası transfer işlemleri de bu limit dahilinde gerçekleştirilebiliyor.