Papara Hesaplarında İnceleme Süreci Başladı

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI VE PAPARA’YA ATANAN KAYYUM

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta göndererek hesaplarında bir inceleme süreci başladığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapılması geçici olarak durdurulmuş durumda.

PAPARA’DAN KULLANICILARA AÇIKLAMA

Papara’nın kullanıcılarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

İŞLEM LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Papara, başlatılan inceleme ile birlikte işlem limitlerini güncelledi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar artık belirli işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, kendi bankalarından Papara hesaplarına para yatırma, Papara hesaplarından banka hesaplarına para gönderme, ATM’den nakit çekme ve Papara Card ile alışveriş yapma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca hesaplar arası transfer işlemleri de bu limitler dahilinde uygulanabiliyor.