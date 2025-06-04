Papara Hesaplarında İnceleme Süreci Başladı

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI KAPMASINDA BİR DÜZENLEME

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına bir e-posta göndererek hesaplarında inceleme süreci başlattığını bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapılması geçici olarak durduruluyor.

KULLANICILARA YAPILAN AÇIKLAMA

Papara, kullanıcılarına gönderdiği mesajda “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı” sözlerine yer verdi. Kullanıcılara, hesaplarına giriş yapmaya devam edebilecekleri ancak “geçici olarak bakiyelerini kullanamayacak ve hesaplarında işlemler yapamayacakları” bilgisi verildi.

İŞLEM LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Papara, devam eden incelemeyle birlikte işlem limitlerini de güncelledi. Kullanıcılar artık, artırılan limitler dahilinde günlük 10 bin TL’ye kadar şu işlemleri gerçekleştirebiliyor: Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma, Papara hesabından banka hesabına para gönderme, ATM’den nakit çekme, Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer.