Papara Hesaplarında İnceleme Süreci Başlatıldı

YASADIŞI BET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarını e-posta ile bilgilendirerek hesaplarında inceleme sürecinin başladığını duyurdu. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yapma imkanına sahip fakat bakiye kullanımı ve diğer işlemler geçici olarak durduruldu.

PAPARA’DAN KULLANICILARA AÇIKLAMA

Papara’nın kullanıcılara gönderdiği mesajda, “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın” şeklinde ifadeler yer aldı.

İŞLEM LIMITLERİNDE YENİ DÜZENLEME

İnceleme süreci çerçevesinde Papara, işlem limitlerini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, kullanıcılar günlük 10 bin TL’ye kadar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyor:

– Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma

– Papara hesabından banka hesabına para gönderme

– ATM’den nakit çekme

– Papara Card ile alışveriş yapma

– Hesaplar arası transfer gerçekleştirme