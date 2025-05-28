Papara İle Para Akışı Nasıl?

YASADIŞI BET VE KUMAR OPERASYONU

Yasadışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirlerin transferinde kullanıldığı iddiası ile gerçekleştirilen operasyonla gündeme gelen Papara ödeme sistemleri, 9 yıldır faaliyet gösteriyor. Özellikle spor kulüplerine yaptığı sponsorlarla tanınan şirket, kurucusu ve sahibi olan Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sarsıldı. Yasadışı bahis finansmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Papara ve 7 şirkete kayyum atandı.

KARSLI’NIN HIZLI YÜKSELİŞİ

Hukuk fakültesi mezunu ve yüksek lisansını da bu alanda tamamlayan 38 yaşındaki Ahmed Faruk Karslı’nın hızlı yükselişi, 2023’te İstanbul’daki ünlü Kırmızı Yalı olarak bilinen Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı 200 milyon liraya satın almasıyla dikkat çekti. Karslı, 2016 yılında kendi şirketini kurmadan önce telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji alanlarında projeler geliştirdi. Papara’yı 29 yaşında kuran Karslı, şirketin 9 yıl içinde 20 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmasını sağladı. Şirketin cazibesinin temelinde ise her türlü para transferi ve ödemenin ücretsiz olarak yapılabilmesi yatıyor.