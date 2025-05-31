Papara’nın Sahibi Ahmet Faruk Karslı Tutuklandı!

YASADIŞI BAHİS OPERATIONU DETAYLARI

Yasadışı bahisle mücadelede önemli bir adım atıldı ve elektronik ödeme sistemi hizmeti sunan Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucu toplamda 14 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Bugün (30 Mayıs) adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakimlik, 11 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer alıyor.

OLAYIN ARKA PLANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı belirtilen Papara, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonla hedef alındı. Başsavcılık, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı rolüne sahip olduğunu ve kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit ettiğini saptadı.

Soruşturma kapsamında, sabah saat 05:00 civarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı alındı. Operasyonlar sonucunda, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplamda sekiz şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu süreçte, kurumun bazı yöneticilerine yönelik yakalama kararları çıkarıldı. Ayrıca, soruşturma dahilinde yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.