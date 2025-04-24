Papara Park’ta Maç Saat 20.30’da

MAÇIN DETAYLARI

Papara Park’ta gerçekleşecek karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak ve maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yi uzatmalara giden mücadelede 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

YARI FİNALİN ÖNEMİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park’taki yarı final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Hakem Cihan Aydın yönetimindeki mücadelede VAR merkezinde Benjamin Cortus görev alacak. Karadeniz ekibi Trabzonspor, yarı finalde Göztepe’yi eleyerek geçen sezondaki gibi bu sene kupada finale çıkmayı hedefliyor. Trabzonspor, Göztepe’yi elediği takdirde tarihinde 17. kez finale yükselmiş olacak ve kupayı müzesine getirip getiremeyeceği için 10. kez mücadele verecek.

TAKTİKSEL ENGELLER

Trabzonspor, bu kritik maçta Okay Yokuşlu ve Mendy’nin kırmızı kart cezalarından dolayı, ayrıca sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan’ın takımda yer almayacak olması nedeniyle zorluklarla karşılaşacak. Trabzonspor ile Göztepe arasındaki karşılaşmanın tek maç eleme sistemine göre oynanacağı bilgisi de belirtildi.