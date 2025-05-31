Papara Sahibi Karslı Tutuklandı!

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Yasadışı bahis ile mücadele kapsamında, elektronik ödeme sistemi sağlayıcısı Papara’ya yönelik düzenlenen bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da yer aldığı şüpheliler, 30 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Karslı’nın da aralarında bulunduğu 15 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe yönlendirildi. Hakimlik, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdiken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Tutuklanan isimler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer alıyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında Papara’nın rol oynadığı iddiasıyla 27 Mayıs’ta operasyon yapıldı. Soruşturma sürecinde, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiği tespit edildi. Bu sebeple, faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski bulunduğu için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.

EL KONULAN VARLIKLAR

Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirkete el konulurken, bu şirketlere kayyum atandı. Ayrıca, kurumun bazı yöneticileri için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten birim, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el koyma tedbiri uyguladı.