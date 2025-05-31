Papara Sahibi Karslı Tutuklandı!

YASADIŞI BAHLERİN AKLANMASI İDDİASI

Yasadışı bahisle mücadelede, elektronik ödeme sistemi sunan Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon neticesinde 14 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şüpheli, 30 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Kendileri tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim, 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Tutuklanan şahıslar arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, Papara’nın yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir rol üstlendiği ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI

27 Mayıs’da gerçekleştirilen operasyonda, Papara’nın yasadışı bahis gelirlerini aklama işlevi gördüğü iddia edildi. Bu sabah saat 05:00’te, 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplamda sekiz şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Ayrıca, kurumun bazı yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da bildirildi. Soruşturma kapsamında, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma tedbiri uygulandı.