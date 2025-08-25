Papara Sorunları Çözülüyor mu?

PAPARA KULLANICILARI ERİŞİM PROBLEMLERİNİ MERAK EDİYOR

Papara kullanıcıları, platformda meydana gelen erişim sorunlarının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Sisteme giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı, “Papara ne zaman tekrar kullanıma açılacak?” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Kullanıcılar, “Papara açıldı mı?” ve “25 Ağustos Papara şu an çalışıyor mu?” gibi soruları gündeme getiriyor. Uygulamaya giriş yaparken “İçerik yüklenemedi” ve “Bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir” uyarılarını almaya devam eden kullanıcılar, durumu endişeyle takip ediyor.

Papara, uygulamada geçici kısıtlamalar uygulandığını ve bunun yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik işlemlerin tespitine yönelik olduğunu ifade etti. Şirket yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ve kullanıcıların bu süreçte sabırlı olmalarını istediklerini belirtti. Resmi açıklamalara göre, net bir açılış tarihi ise henüz paylaşılmadı. Kullanıcılar, gelişmeleri takip etmek için Papara’nın resmi kanallarını izlemeye devam ediyor.

PAPARA’NIN RESMİ AÇIKLAMASI

Papara tarafından yapılan resmi açıklamada, platformda geçici kısıtlamaların uygulanma sebebi olarak yasa dışı bahis işlemlerinin tespiti gösterildi. Şirket yetkilileri, sorunun çözüme kavuşturulması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve hizmete tekrar erişimin sağlanması için gerekli adımların atıldığını aktardı. Kullanıcılar, gelişmeleri takip etmekte ve yaşanan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini istemekte.

Papara’nın açıklaması şu şekilde: “Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada belirtildiği gibi, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiştir ve herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.”