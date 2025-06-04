Papara, TMSF’ye devredildi, hesaplar inceleniyor

YASADIŞI BAHDİS SORUŞTURMASI NEDENİYLE DEVRİ ALINDI

2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki en büyük dijital cüzdan platformlarından biri olan Papara, yasadışı bahis soruşturmasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyumluğuna teslim edildi. Bu süreç içerisinde binlerce Papara kullanıcısının bakiyesi geçici olarak donduruldu ve hesaplarda detaylı incelemeler başlatıldı. Kullanıcıların hesapları hakkında hangi adımların atılacağı merak ediliyor.

HEESAPLAR DAHİLİNDE DETAYLI İNCELEMELER YAPILIYOR

Papara, kullanıcılarına gönderdiği e-posta iletişiminde şu şekilde belirtti: “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

Bu inceleme sırasında Papara, kullanıcılarının hesap hareketlerini detaylı şekilde analiz etmeye başladı. İncelemeler kapsamında:

• Hesap hareketleri ve işlemler ayrıntılı bir şekilde gözden geçiriliyor.

• Şeffaflık amacıyla her kullanıcıya e-posta ile bilgilendirme yapılıyor.

• İnceleme tamamlandığında “temiz” hesaplar yeniden erişime açılacak.

Bu inceleme süreciyle birlikte Papara, işlem limitlerini de güncelledi. Güncellenen limitler dahilinde kullanıcılar, kendi bankalarından Papara hesaplarına para yatırma, Papara hesaplarından banka hesaplarına para gönderme, ATM’den nakit çekme ve Papara Card ile alışveriş gibi işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebiliyor.