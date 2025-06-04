Papara, TMSF’ye devredildi ve inceleme başladı

2025 YILINDA YASADIŞI BET SORUŞTURMASI

2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin önemli dijital cüzdan uygulamalarından biri olan Papara, yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğuna devredildi. Bu durum, binlerce Papara kullanıcısının hesaplarının geçici olarak dondurulmasına ve hesaplarda detaylı bir inceleme başlatılmasına yol açtı. Kullanıcılar, “Papara hesapları inceleniyor mu, hangi hesaplar bloke edilecek?” sorularını sormaya başladı.

KULLANICI GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Papara, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta mesajında şu ifadeleri kullandı: “Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

İNCELEME SÜRECİ VE İŞLEM LIMITLERİ

Papara, kullanıcılarının işlem geçmişlerini hesap bazında değerlendirmeye aldı. Bu süreçte, hesap hareketleri detaylı bir şekilde analiz ediliyor, şeffaflık ilkesi gereği her kullanıcıya e-posta ile bilgilendirme yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra “temiz” olarak değerlendirilen kullanıcı hesapları tekrar aktif hale getirilecek. Ek olarak, inceleme süreciyle beraber Papara, işlem limitlerini de güncelledi. Artırılan limitler dahilinde kullanıcılar, kendi bankalarından Papara hesaplarına para yatırma, banka hesaplarından Papara hesaplarına para gönderme, ATM’den nakit çekme ve Papara Card ile alışveriş gibi işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebiliyor.