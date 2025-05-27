Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu Başladı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA PAPARA’YA YÖNELİK TESPİTLER

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğinde kritik bir rol oynadığı ve suç gelirlerinin kripto cüzdanlar üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Başsavcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleri ile gizli bir anlaşma sürecine girdiğini belirtiyor.

GÖZALTILAR VE İNCELEME SÜRECİ

Bu operasyon kapsamında, 13 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı ve şirket yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağını ifade ediyor.