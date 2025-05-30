Papara’ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 11 Kişi Tutuklandı

YENİ GELİŞMELER ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında elektronik ödeme sistemi sunan Papara’ya yönelik yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis işlemleri için para trafiği sağladığı ve bu yöntemle örgütlerin para transferlerine aracılık yaptığı iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçları kapsamında soruşturma başlattı. Operasyon neticesinde, arasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. 11 şüphelinin tutuklandığı ve 4’ünün adli kontrol ile serbest bırakıldığı açıklandı.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında birçok mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu açıkladı.

YASA DIŞI BAHİSTE KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlarda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik bir şekilde kullanıldığını ve bu süreçte para transferini kolaylaştırdığını belirtti.

TMSF KAYYUM OLDU

Mahkeme, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atadı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” denildi.

BAHİS HESAPLARI VE MALİ HACİM

Yapılan analizlerde, Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin önemli miktarlarda olduğu, 274 farklı banka hesabına aktarılan bu meblağın, suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği belirtiliyor. Bu hesaplar aracılığıyla oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu ifade edildi.

ÖRTÜLÜ ANLAŞMA BELİRTİLERİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle iş birliği içerisinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.