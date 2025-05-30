Papara’ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 11 Kişi Tutuklandı

YENİ GELİŞMELER ÜZERİNE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde, elektronik ödeme sistemi hizmeti sunan Papara’yla ilgili soruşturmada güncel gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis paralelinde para akışına aracılık ettiğini ve yasa dışı bahis çetelerinin para transferlerini bu platform üzerinden yaptığı iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarıyla soruşturma açtı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin arasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı da bulunuyor. Şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 11 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Soruşturma kapsamında çeşitli mal varlıklarına el konuldu. El konulanlar arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, el koyulan varlıkların toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlara atıfta bulunarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçları için sistematik ve yoğun bir şekilde kullanıldığını, şirketin bu tür suçların işlenmesini kolaylaştırdığı ifade edildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası, “İlgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” açıklamasında bulundu.

BİR DİZİ HESAP VE İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin büyük miktarda olduğu belirtilirken, toplam meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Yasa dışı bahis işlemleri üzerinden elde edilen tutarın ise 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi.

ÖRTÜLÜ ANLAŞMA BELİRLENDİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.