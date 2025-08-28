Papua Kabileleriyle Tehlikeli Temas Yaşandı

ENDONEZYA’DA TEHLİKELİ YAKLAŞIM

Endonezya’nın Papua bölgesinde, macera dolu içerikler üreten YouTuber Dara Tah, dış dünyayla bağlantısı olmayan bir kabileye yaklaşırken neredeyse mızraklanma tehlikesiyle karşılaştı. O anlar, kamera kaydına alınarak saniye saniye izlendi. Videoda Tah ve beraberindeki turistler, Papua’nın yoğun ormanlık alanında bekleyen kabilenin üyelerine tahta bir botla yaklaşırken büyük bir panik yaşandı. Kısa bir süre içinde bir kabile üyesi, yay ve okunu onlara doğrulttu.

PANİK VE TEHDİT ANLARI

Tah’ın ekibinden biri, endişeli bir şekilde, “Sanırım bize yay ve ok doğrulttular,” dedi. Buna karşın, Tah titrek bir el sallayarak durumu “Cidden korkunç bir an,” şeklinde değerlendirdi. YouTuber, durumu yumuşatmak için havada tuz paketleri sallarken, bir kabile üyesi tuzu tadıp tükürdü ve Tah’a tehditkar bir bakış attı. Tah hemen, “Tanrım, hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Belki geri dönmeliyiz,” diyerek botu geri çekti. Ayrıca, yerel rehber Demi, “Sizi buraya getirdiğim için üzgünüm,” diyerek özür diledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırdı. Tah’ın kabilenin üyelerini “yamyam” olarak tanımlaması izleyicileri kızdırdı. Bir kullanıcı, “Bırakın onları, yamyam değiller!” derken, bir başka yorumda, “Onlar sadece sakin bir yaşam süren insanlar,” ifadeleri yer aldı. Papua bölgesi, 250’den fazla kabileye ev sahipliği yapıyor ve bu kabilelerin çoğu, yabancılara karşı dikkatli bir tutum sergiliyor. Bu tür temasa geçmek, hem tehlikeli hem de kabileleri, bağışıklıklarının olmadığı hastalıklara maruz bırakma riski taşıyor. Daha önce benzer olaylar, ölümle sonuçlanmıştı. 2018’de Amerikalı misyoner John Allen Chau, Hindistan’daki Kuzey Sentinel Adası’nda koruma altındaki bir kabileyi Hristiyanlaştırmaya çalışırken oklarla öldürülmüş ve cesedi hiçbir zaman bulunamamıştı.