“Papua Yeni Gine 6,6 Büyüklüğünde Deprem Yaşadı”

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Britanya Adası’ndaki Kokopo şehri açıkları olduğunu açıkladı. 51 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İLK BELİRTİLER VE CAN KAYBI DURUMU

Depremle ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, can veya mal kaybının olmadığı bildirildi. Papua Yeni Gine, dünya üzerindeki depremlerin ve volkanik patlamaların en yoğun şekilde yaşandığı Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde konumlanıyor.