Papua Yeni Gine’de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. Bu Ülke Okyanusya’da Yer Alıyor

PAPUA YENİ GİNE’DE 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin ardından bölgeyle ilgili detaylar merak konusu oldu.

PAPUA YENİ GİNE’NİN COĞRAFİ KONUMU VE TEMEL BİLGİLER

Papua Yeni Gine, Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan bir Okyanusya ülkesi. Avustralya’nın kuzeydoğusunda, Mercan Denizi’nin kuzeyinde ve Endonezya’nın doğusunda bulunuyor. Resmi adı Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti olan ülke, anayasal monarşiye bağlı parlamenter demokrasi ile yönetiliyor. Başkenti Port Moresby olan ülkenin nüfusu yaklaşık 8,5 milyon, yüzölçümü ise 462.840 km².

PAPUA YENİ GİNE’NİN TARİHİ VE KÖKLERİ

Papua Yeni Gine, insanlık tarihinin bilinen ilk göç alanlarından biri. Afrika’dan yayılan ilk toplulukların göç ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Arkeolojik bulgular, bölgede insan izlerinin MÖ 40.000’lere kadar uzandığını gösteriyor. Tarımsal faaliyetler ise MÖ 7.000’li yıllarda başlamış.

AVRUPALILARIN BÖLGEYE GELİŞİ VE SÖMÜRGE DÖNEMİ

Bölgeye ilk gelen Avrupalılar 16. yüzyılda Portekizliler oldu. 1526’da adaya gelen Portekizli Jorge de Meneses, adanın kuzey kıyılarına Malay dilinde “kıvırcık saçlı” anlamına gelen “Ilhas dos Popuas” adını verdi. Daha sonra bölge halkının Ginelilere benzemesi nedeniyle “Yeni Gine” ismi de eklendi. 19. yüzyılda Almanlar ve İngilizler bölgeyi sömürgeleştirdi. İngiltere, kontrolündeki toprakları 1905’te Avustralya’ya devretti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın işgali altında kalan Papua Yeni Gine, 1942-1945 arasında büyük kayıplar yaşadı. Savaş sonrasında yeniden Avustralya’nın yönetimine geçen bölge, 1973’te özerklik kazandı. 16 Eylül 1975’te bağımsızlığını ilan eden ülke, halen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olarak varlığını sürdürüyor.