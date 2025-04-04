Papua Yeni Gine’de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. Bu Ülke Okyanusya Kıtasındadır

PAPUA YENİ GİNE’DE 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve derinliğiyle ilgili detaylar henüz netleşmedi.

PAPUA YENİ GİNE’NİN KONUMU VE TEMEL BİLGİLER

Papua Yeni Gine, Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan bir Okyanusya ülkesi. Avustralya’nın kuzeydoğusunda, Mercan Denizi’nin kuzeyinde ve Endonezya’nın doğusunda bulunuyor. Resmi adı Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti olan ülke, anayasal monarşiye bağlı parlamenter demokrasiyle yönetiliyor. Başkenti Port Moresby olan ülkenin nüfusu yaklaşık 8,5 milyon.

PAPUA YENİ GİNE’NİN TARİHİ

Papua Yeni Gine, insanlık tarihinin bilinen ilk göç rotalarından biri. Afrika’dan yayılan ilk insan topluluklarının göç ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Arkeolojik bulgular, bölgedeki insan varlığının MÖ 40.000 yıllarına kadar uzandığını gösteriyor. Tarımsal faaliyetler ise MÖ 7.000’li yıllarda başlamış.

AVRUPA SÖMÜRGECİLİĞİ VE MODERN TARİH

Bölgeye ilk gelen Avrupalılar 1526’da Portekizli denizci Jorge de Meneses oldu. Meneses, adanın kuzey kıyılarına Malay dilinde “kıvırcık saçlı” anlamına gelen “Ilhas dos Popuas” adını verdi. Daha sonra bölge halkının Ginelilere benzemesi nedeniyle “Yeni Gine” ismi kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılda Almanlar ve İngilizler bölgeyi sömürgeleştirdi. Avustralya’nın yönetimine geçen ülke, 1975’te bağımsızlığını kazandı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

Papua Yeni Gine, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın işgali altında kaldı. 1942-1945 yılları arasında yaşanan çatışmalarda 200.000’den fazla insan hayatını kaybetti. Savaş sonrasında Avustralya’nın yönetimine geri dönen ülke, 1975’te bağımsızlığını ilan etti. Günümüzde İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olarak varlığını sürdürüyor.

PAPUA YENİ GİNE’NİN COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK YAPISI

Ülkenin yüzölçümü 462.840 km². Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşıyor. Papua Yeni Gine, dünyanın en fazla dil çeşitliliğine sahip ülkelerinden biri. Resmi diller İngilizce, Tok Pisin ve Hiri Motu. Ekonomisi büyük ölçüde tarım, balıkçılık ve madenciliğe dayanıyor.

TÜRKİYE İLE UZAKLIK VE ULAŞIM

Papua Yeni Gine, Türkiye’ye yaklaşık 12.500 kilometre uzaklıkta. İki ülke arasında doğrudan uçuş bulunmuyor. Avustralya veya Endonezya üzerinden aktarmalı seyahat edilebiliyor.

DEPREM RİSKİ VE JEOLOJİK YAPI

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Papua Yeni Gine, sık sık deprem ve volkanik aktivitelerle karşılaşıyor. Ülkede yılda ortalama birkaç büyük deprem meydana geliyor. Son yaşanan 6,9 büyüklüğündeki deprem de bu jeolojik hareketliliğin bir sonucu.