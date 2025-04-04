Papua Yeni Gine’de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. Ülke Okyanusya’da Yer Alıyor

PAPUA YENİ GİNE’DE 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü ve derinliğiyle ilgili detaylar yetkililer tarafından paylaşıldı.

PAPUA YENİ GİNE’NİN KONUMU VE TEMEL BİLGİLER

Papua Yeni Gine, Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan bir Okyanusya ülkesi. Avustralya’nın kuzeydoğusunda, Mercan Denizi’nin kuzeyinde ve Endonezya’nın doğusunda bulunuyor. Resmi adı Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti olan ülke, anayasal monarşiye bağlı parlamenter demokrasi ile yönetiliyor. Başkenti Port Moresby olan ülke, 462.840 km² yüzölçümüne ve yaklaşık 8,5 milyon nüfusa sahip.

TARİHİN EN ESKİ YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN BİRİ

Papua Yeni Gine, insanlık tarihinin bilinen ilk göç alanlarından biri. Arkeolojik bulgular, bölgede MÖ 40.000’li yıllara ait insan izlerini ortaya koyuyor. MÖ 7.000’li yıllardan itibaren tarımsal faaliyetlerin başladığı bölge, 16. yüzyılda Portekizlilerin gelişiyle sömürge dönemine girdi.

AVRUPA SÖMÜRGECİLİĞİ VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

1526’da Portekizli Jorge de Meneses, adanın kuzey kıyılarına “Ilhas dos Popuas” adını verdi. Daha sonra bölge halkının Ginelilere benzemesi nedeniyle “Yeni Gine” ismi kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılda Almanlar ve İngilizler tarafından sömürgeleştirilen bölge, I. Dünya Savaşı sonrasında Avustralya’nın mandası altına girdi. II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın işgaline uğrayan ülke, 1975’te bağımsızlığını kazandı.

GÜNÜMÜZDE PAPUA YENİ GİNE

Bağımsızlığını kazandıktan sonra İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olarak kalan Papua Yeni Gine, bugün doğal afetlere açık bir coğrafyada yer alıyor. Ülke, sık sık deprem ve volkanik aktivitelerle karşılaşıyor.