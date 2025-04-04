Papua Yeni Gine’de 6.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS Açıkladı, Tsunami Uyarısı Yapıldı

PAPUA YENİ GİNE’DE 6.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Papua Yeni Gine’de yerel saatle 23:05’te 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu açıkladı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölge sakinleri, olası artçı sarsıntılara karşı uyarıldı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ’NDE YER ALIYOR

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin yoğun olarak görüldüğü Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde bulunuyor. Bu bölge, sismik hareketliliğiyle biliniyor ve sık sık şiddetli depremler meydana geliyor.