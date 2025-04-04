Papua Yeni Gine’de 6.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS, Depremin Kimbe’nin 194 Km Güneydoğusunda Meydana Geldiğini Açıkladı. Tsunami Uyarısı Yapıldı

PAPUA YENİ GİNE’DE 6.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerel saatle 23:05’te Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıklarında kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, depremin ardından oluşabilecek dalgalara karşı vatandaşları uyardı.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölgedeki yetkililer, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

PAPUA YENİ GİNE VE DEPREM RİSKİ

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde bulunuyor. Bu nedenle bölgede sık sık şiddetli depremler meydana geliyor.