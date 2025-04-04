Papua Yeni Gine’de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS Verilerine Göre Tsunami Uyarısı Yapıldı. Can Kaybı Bildirilmedi

PAPUA YENİ GİNE’DE 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE TSUNAMİ UYARISI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depremin ardından yetkililer, bölgede tsunami riskine karşı uyarı yayınladı. ABD Pasifik Tsunami Merkezi, 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgaların oluşabileceğini duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak bölgedeki hasar ve olası etkilerle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Papua Yeni Gine, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem ve volkanik faaliyetlere maruz kalıyor.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ VE DEPREM RİSKİ

Pasifik Ateş Çemberi, dünyadaki en aktif deprem ve volkan kuşağı olarak biliniyor. Papua Yeni Gine de bu bölgede yer aldığı için yüksek sismik hareketlilik yaşıyor. Yetkililer, bölgedeki deprem ve tsunami riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.