Papua Yeni Gine’de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS Verilerine Göre Tsunami Uyarısı Yapıldı. Can Kaybı Bildirilmedi

PAPUA YENİ GİNE’DE 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu açıkladı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. ABD Pasifik Tsunami Merkezi, deprem sonrasında 1 ila 3 metre büyüklüğünde dalgaların oluştuğunu duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak yetkililer, bölgede detaylı incelemelerin sürdüğünü ve kesin bilgilerin zamanla netleşeceğini ifade ediyor.

PAPUA YENİ GİNE’NİN DEPREM RİSKİ

Papua Yeni Gine, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor. Bu bölge, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin büyük bölümünün yaşandığı aktif bir kuşak olarak biliniyor.