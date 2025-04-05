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Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS Uyarı Yayınladı

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PAPUA YENİ GİNE’DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Papua Yeni Gine’de Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Yerin derinliklerinden gelen bu sarsıntı, bölgede endişeye yol açtı.

TSUNAMİ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Depremin ardından yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan halkı olası tsunami tehlikesine karşı uyardı. Uyarılar, deniz seviyesinde anormal değişimler gözlemlenmesi durumunda halkın yüksek kesimlere çıkması yönünde yapıldı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, Kimbe kentinin 174 kilometre doğu-güneydoğusunda meydana geldi. Yer kabuğunun yaklaşık 33 kilometre derinliğinde oluşan bu sismik hareket, bölgede hissedildi.

BÖLGEDEKİ DURUM

Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerindeki yerleşim birimlerinde incelemeler yapıyor. Şu ana kadar can kaybı veya büyük çaplı hasar bildirilmedi.

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