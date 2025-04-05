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Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS Verilerine Göre Tsunami Uyarısı Yapıldı

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PAPUA YENİ GİNE’DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Kimbe kentinin 174 km doğu-güneydoğusunda yer alıyor.

TSUNAMİ UYARISI DEVREYE ALINDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 33 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, depremin ardından bölgede tsunami tehlikesine karşı uyarı yayınladı.

BÖLGEDE ALARM DURUMU

Depremin etkileri ve olası tsunami riski nedeniyle bölgede acil durum önlemleri alınıyor. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan halkı yüksek yerlere çıkmaya çağırıyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE ETKİLERİ

7.2 büyüklüğündeki deprem, Papua Yeni Gine’nin sismik açıdan aktif olan bölgesinde meydana geldi. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyarıyor.

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