Papua Yeni Gine’de deprem

Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan adalar ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Rabaul’un güneyi olduğunu duyurdu.

USGS verilerine göre, Papua Yeni Gine’de son 24 saat içinde, 4.9, 4.9 ve 5.3 büyüklüğünde önce depremler gerçekleşti.

Papua Yeni Gine, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

TRT