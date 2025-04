Para Atletizm Takımı Coşkuyla Karşılandı

AVRUPA ŞAMPİYONLARI YURDA DÖNDÜ

İstanbul – Finlandiya’nın Espoo kentinde gerçekleştirilen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’ndan Avrupa şampiyonluğu ile dönen Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımız, büyük bir coşku ile yurda geldi. VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden takım, toplamda 29 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz bulunuyor.

COŞKULU KARŞILAMA

Şampiyona sonrası İstanbul Havalimanı’nda karşılanan Ay-yıldızlı sporcular, Federasyon Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Saadettin Akçi, Başkan Danışmanı Bünyamin Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Yılmaz ve Asbaşkan Ensar Kurt tarafından karşılandı. Sporcular, aileleriyle birlikte sevinç gözyaşları içinde birbirine sarılırken, ellerinde Türk bayrakları dalgalandı.

TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ

Karşılamanın ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, “Bugün burada sadece bir spor karşılaması yapmıyoruz; burada tarihe tanıklık ediyoruz! Sizler, Türkiye’nin adını Avrupa’nın zirvesine yazdıran kahramanlarsınız. Her biriniz, bu ülkenin inançla, azimle ve alın teriyle neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Bizlere sadece madalyalar kazandırmadınız, bu ülkeye umut ve ilham verdiniz. Finlandiya’da bayrağımızı göndere çektirip 12 kez İstiklal Marşımızı okuttunuz. 3 dünya rekoru kırarak sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en iyileri olduğunuzu ispatladınız! Aysel Önder’in 400 metre ve 200 metrede kırdığı dünya rekorları, Kadınlar 4×200 Bayrak Takımı’mızın tarih yazması, Erkek Bayrak Takımımızın Avrupa’nın en iyileri arasında yer alması, bunların hepsi, azmin, çalışmanın ve inancın bir sonucudur. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün burada, sporcularımızın gözlerindeki ışık, bizlere şunu söylüyor: Türk özel sporcuları durdurulamaz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç! Bundan sonra her yarışta, her şampiyonada Türkiye’nin sesi daha gür çıkacak. Bu büyük başarının ardında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle sporcularımıza ve onları yetiştiren antrenörlerimize, sonra bu çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailelerine ve bizlere her zaman destek veren devlet büyüklerimize; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

SALONDA HATIRA FOTOĞRAFLARI

Aydın’ın konuşmasının ardından, sporcular ve federasyon başkanı Birol Aydın hatıra fotoğrafları çektirdi. Şampiyon sporcular, başarılarını kutlayan kalabalığın tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.