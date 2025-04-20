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Para Dans Milli Takımı, 11 Madalya Kazandı

AMSTELVEEN’DE DÜZENLENEN YARIŞMA

Hollanda’nın Amstelveen kentinde, 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Para Dans Milli Takımı, gösterdiği performansla dikkat çekti. 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen bu etkinlikte milli sporcular, toplamda 13 farklı kategoride mücadele etti.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI VE MADALYALAR

Milli takım, yarışmada toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya 19 ülke katılım gösterirken, en başarılı ülke Türkiye oldu. Bu başarı sayesinde, milli takım, kasım ayında Slovakya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Ayrıca organizasyonda 1 Türk hakem de görev alarak etkinin uluslararası boyutunu artırdı.

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